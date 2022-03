Tierschützer aus Gessertshausen sorgt sich um Falter – und viele andere Arten

Plus Johannes Enzler hat den Rückgang an Insekten mit eigenen Augen beobachtet. Jetzt hilft er mit, diese zu schützen. Dabei spielen Landwirte eine große Rolle.

Zahlreiche seltene oder gar bedrohte Tierarten gibt es immer noch im Augsburger Land. Und oft gibt es Menschen, die sich besonders für den Erhalt dieser Tiere einsetzen. In unserer Serie „Mensch und Tier“ stellen wir diese Menschen vor. Die vierte Folge widmen wir einem Mann, der sich für eine besondere bedrohte Insektenart einsetzt.