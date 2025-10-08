Tour durch den heimischen Herbstwald

Im Rahmen des BayernTourNatur-Programms veranstaltet der Naturpark Augsburg Westliche Wälder am Freitag, 10. Oktober, um 15 Uhr, eine Wanderung durch die heimischen Wälder. Die Tour eignet sich für Familien mit Kindern ab 4 Jahren, die gemeinsam den Wald erkunden, Kräuter entdecken und gemeinsam in der Natur aktiv sein wollen. Der Startpunkt ist am Naturpark-Häusle am Spielplatz in Gessertshausen, Oberschönenfeld 4. Die Kosten pro Familie belaufen sich auf 18 Euro. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an anmeldung@naturpark-augsburg.de. Nähere Informationen gibt es unter www.naturpark-augsburg.de.

