Unbekannte legen massive Sitzbank bei Gessertshausen auf die Gleise

Unbekannte stellen eine Sitzbank mit Betonfüßen quer über die Bahngleise der Staudenbahn zwischen Dietkirch und Margertshausen.

Dieser gefährliche Eingriff in den Bahnverkehr hätte schreckliche Folgen haben können. Unbekannte hatten am Wochenende eine Sitzbank quer über die Bahngleise der Staudenbahn zwischen Dietkirch und Margertshausen gestellt.

Die Sitzbank besteht aus Betonfüßen und Kanthölzern. Die Täter drehten die Bank um und legten sie mit der Sitzfläche auf die Gleise. Eine Streife der Polizei entfernte sie und brachte sie an ihren ursprünglichen Ort am Schmutterweg zurück. Passiert ist die Tat laut Polizei im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)