Unbekannte nehmen vergessenen Geldbeutel mit

Ein Geldbeutel blieb in einem Supermarkt in Gerssertshausen liegen. Unbekannte nahmen ihn mit. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein Mann ließ am Freitag, 30. Dezember, gegen 18.10 Uhr in einem Supermarkt in Gessertshausen seinen Geldbeutel auf einer Tiefkühltruhe liegen. An der Kasse bemerkte er dann den Verlust. Eine Durchsage und Absuche verlief anschließend negativ.

Bei Sichtung der Videoaufnahme konnte nach Angaben der Polizei ein jugendliches Pärchen erkannt werden, welches auf den Geldbeutel aufmerksam wurde. Der männliche Jugendliche nahm diesen anschließend an sich. Der Geldbeutel wurde bislang nicht als Fundsache abgegeben. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 08291/18900. (AZ)