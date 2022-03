Unbekannter beschädigt Auto durch langen Kratzer

Hoher Schaden an einem Auto durch einen langen Kratzer. Die Polizei sucht den Täter oder die Täterin.

Böse Überraschung für einen Fahrzeughalter: Ein derzeit noch unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Dienstag, 1. März, auf Mittwoch, 2. März, einen in Gessertshausen, am Oberer Kirchweg geparkten Wagen, indem er dem Fahrzeug einen etwa einen Meter langen Kratzer auf der Beifahrerseite zufügte. Wie die Polizei mitteilt, hat der Täter hat dazu einen spitzen oder scharfen Gegenstand benutzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Hinweise zur Klärung der Straftat nimmt die Polizeiinspektion in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (jah)

