Gessertshausen

vor 32 Min.

Unbekannter klaut Fahrrad am Bahnhof in Gessertshausen

Ein Fahrrad, das am Bahnhof in Gessertshausen stand, ist gestohlen worden.

Plus Ein am Gessertshauser Bahnhof abgesperrtes Mountainbike ist gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein Mountainbike ist am Gessertshauser Bahnhof gestohlen worden. Laut Polizei war das Fahrrad abgeschlossen. Geklaut wurde es vermutlich in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montag, 8.30 Uhr. Das olivgrüne Mountainbike der Marke Raymon HardRay Nine 5.0 mit einem Getränkehalter und abgebrochenen Seitenständer im Wert von circa 650 Euro war am Fahrradständer angekettet. Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (kinp)

