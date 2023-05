Unbekannter klaut Geld aus Verkaufshütte in Gessertshausen

In der Regel setzen die Inhaber derartiger Hütten Vertrauen in ihre Kunden. In Gessertshausen klaute eine unbekannte Person aber Geld aus der Kasse.

Aus einer Verkaufshütte in Gessertshausen ist Geld gestohlen worden, berichtet die Polizei. Viel war in der kleinen Hütte, in der Eier verkauft werden, aber nicht zu holen. Die Beamten berichten von einem Geldbetrag im zweistelligen Bereich, der aus der Kasse in der Hütte an der Flurstraße verschwunden ist. Die Kasse war an der Wand angebracht und abgesperrt. In der Regel setzen Verkäufer bei derartigen Hütten Vertrauen in ihre Kundschaft. (kinp)