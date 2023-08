Unbekannter klaut Handy und Objektiv aus Autos in Gessertshausen

Aus zwei Autos in Gessertshausen werden in den vergangenen Tagen Wertgegenstände gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Ein Unbekannter hat Wertgegenstände aus Autos in Gessertshausen gestohlen. Das berichtet die Polizei. Demnach verschwand zunächst ein Handy aus einem in der Straße Am Steinberg abgestellten Kia. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag. Neben dem Handy wurde außerdem ein Geldbeutel gestohlen. Ob das Fahrzeug abgeschlossen war, konnte die Besitzerin der Polizei nicht sagen.

Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag verschwand denn ein teures Kameraobjektiv aus einem in der Brunnenmühlstraße abgestellten Mazda. Laut Polizei war der Wagen nicht versperrt. Über den Kofferraum entwende der unbekannte Täter das Teleobjektiv, das sich in einem Koffer befand. Kurios: Der Eigentümer fand das Objektiv samt Koffer wenig später am Treppenaufgang hinter dem Rathaus wieder, berichtet die Polizei. (kinp)