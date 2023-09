Unbekannter stiehlt nicht abgesperrtes Mountainbike in Gessertshausen

Ein Jugendlicher stellt vor zweieinhalb Wochen sein Fahrrad am Gessertshauser Bahnhof ab, ohne es abzuschließen. Am Tag darauf ist es verschwunden.

Einem 17-Jährigen ist am Bahnhof in Gessertshausen das Mountainbike gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, stellte der Jugendliche das Rad am Sonntag, 3. September, gegen 11 Uhr ab, ohne es abzusperren. Das hatte Folgen: Als er am Tag darauf gegen 14 Uhr zurückkam, war das Fahrrad verschwunden. Laut Angaben der Polizei liegt der Wert des grünen Mountainbikes (Marke Cube) bei rund 350 Euro. Mögliche Zeugen können sich unter 08291/18900 melden. (jly)

