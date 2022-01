Unfall: 21-Jährige übersieht in Gessertshausen eine rote Ampel

Zwei Autofahrerinnen stoßen am Sonntag im Kreuzungsbereich an der Hauptstraße zusammen. Die Polizei hat eine Vermutung, wie es zu dem Unfall kam.

Eine rote Ampel hat vermutlich eine 21-jährige Autofahrerin laut Polizei am Sonntag in Gessertshausen übersehen. Dadurch kam es gegen 18.30 Uhr zu einem Zusammenstoß.

Rote Ampel übersehen: Unfall in Gessertshausen

Die junge Frau war mit ihrem Mitsubishi auf der Bahnhofstraße unterwegs und bog nach links in die Hauptstraße in östliche Richtung ein. Zur gleichen Zeit fuhr eine 75-Jährige mit ihrem Toyota geradeaus in die Hauptstraße in westliche Richtung. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. (thia)