Unfall beim Überholen auf der B300 in Gessertshausen

Ein Autofahrer will am Dienstag einen Laster überholen. Als er wieder einschert, schätzt der Abstand falsch ein und baut einen Unfall, berichtet die Polizei.

Zu einem Unfall beim Überholen ist es am Dienstag gegen 14 Uhr auf der B300 in Gessertshausen gekommen. Das berichtet die Polizei. Demnach wollte ein 47-jähriger Kiafahrer einen Lastwagen überholen. Als er zum Überholen ansetzte, bemerkte er laut Polizei jedoch, dass er sich mit dem Abstand zum Laster verschätzt hatte. Das Auto fuhr ins Heck des Lkw. Am Laster enstand dabei kein Schaden, am Auto wird der Sachschaden auf etwa 4000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. (kinp)