Unfall: Frau übersieht Motorradfahrer

Beim Ausfahren aus der Tankstelle in Gessertshausen kommt es zum Unfall. Verletzt wurde niemand.

Nicht richtig aufgepasst hat eine 24-jährige Autofahrerin beim Ausfahren aus dem Tankgestellengelände in der Hauptstraße in den fließenden Verkehr am Samstag, 16. September, gegen 14.25 Uhr. Dabei übersah sie ein von links in Fahrtrichtung Diedorf fahrendes Motorrad, es kam zum Zusammenstoß. Weder die Fahrerin noch der 62-jährige Motorradfahrer wurden verletzt, die Polizei in Zusmarshausen schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf 900 Euro. (jah)

Lesen Sie dazu auch