Unterstützung für die Freiwillige Feuerwehr Gessertshausen

Annemarie Finkel, die stellertrende. Vorsitzende des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) im Landkreis Augsburg, überreichte eine Spende in Höhe von 1000 Euro an den Kommandanten Frank Baier und den zweiten Vorsitzenden Andreas Geis der Freiwilligen Feuerwehr Gessertshausen. Baier und Geis freuten sich und möchten das Geld für die Jugendarbeit der Feuerwehr verwenden. betonte weiterhin, dass es dem BRK-Arbeitskreis ein Anliegen sei, die wichtige Arbeit der Feuerwehr vor Ort zu unterstützen. Die sechs Rot-Kreuz-Läden des BRK-Kreisverbands Augsburg-Land sind ehrenamtliche soziale Projekte. Überschüsse werden satzungsgemäß für die soziale Arbeit verwendet. Regelmäßig werden auch Spenden an andere Organisationen gemacht. (AZ)

