Polizei zieht betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr

Zwei betrunkene Autofahrer stoppt die Polizei am Sonntag in Ustersbach und Gessertshausen. Die beiden Männer kassieren Anzeigen.

Zu viel getrunken hatte ein Autofahrer, den die Polizei am Sonntagabend in Gessertshausen stoppte. Gegen 21.45 Uhr war er laut Polizei auf der Kreisstraße zwischen Deubach und Gessertshausen unterwegs. Als die Beamten ihn kontrollierten, soll es im Auto nach Alkohol gerochen haben. Der Fahrer gab an, lediglich zwei Bier getrunken zu haben. Doch ein Alkoholtest zeigte, dass das vermutlich nicht stimmte. Denn der 45-Jährige hatte mehr als 1,2 Promille im Blut. Er musste seinen Führerschein abgeben.

Schon zuvor, gegen 11.15 Uhr, stoppte die Polizei einen anderen Autofahrer, der zu viel getrunken hatte. Ein 80-Jähriger wurde in Ustersbach gestoppt. Er soll laut Polizei mehr als 0,5 Promille Alkohol im Blut gehabt haben. Deshalb stoppte die Polizei auch seine Weiterfahrt und erteilte eine Anzeige. (kinp)