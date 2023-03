Viel mehr Gäste als erwartet beim Frühjahrskonzert des Musikvereins

Musikverein Gessertshausen begeistert beim Frühlingskonzert auch mit Filmklassikern. Doch vor dem Musikgenuss müssen erst noch reihenweise Stühle gebracht werden.

Einen Hauch von Hollywood umgab das Programm des Musikvereins Gessertshausen beim diesjährigen Frühjahrskonzert. Neben traditionellen Stücken meisterte das Blasorchester auch bekannte Titel aus der großen Filmwelt mit Bravour. Dazu durfte die Jugendkapelle Gessertshausen-Deubach ebenfalls ihr Können präsentieren und startete den wunderbaren musikalischen Abend.

Da klopften zu Beginn einige kleine Herzen vor Aufregung schon etwas schneller: Die 15 Kinder und Jugendlichen der Jugendkapelle marschierten beim Frühlingskonzert als erste durch die gut gefüllte Schwarzachhalle zur Bühne. Mit so vielen Gästen hatte der Musikverein gar nicht gerechnet und musste deshalb kurz vor Beginn noch zwei Reihen aufstuhlen. Unter der Leitung von Johanna Mayer gelang den Nachwuchsmusikern schließlich ein perfekter Start mit dem „March of the three Recorders“.

Die Dirigentin zeigt sich auch als Komponistin

Anschließend feierte der von Johanna Mayer selbst komponierte Juka-Walzer Premiere. Das Lied ging dem Publikum sofort ins Ohr und erntete am Ende viel Applaus. Es folgten noch John Lennons „Imagine“ und der Beatles-Klassiker „Hey Jude“. Bestens vorbereitet ging das Blasorchester, angeführt von Dirigent Martin Schuster, auf die Bühne. Bei einem Probenwochenende in Violau holten sich die Musiker und Musikerinnen noch den letzten Schliff für dieses Konzert. Und so zeigte das Orchester beim Medley aus Les Miserables gleich einmal eine sehr starke Performance aus einem Mix von schwungvollen Tönen und ruhigen Klängen.

Foto: Marcus Angele

Traditionelle Blasmusik erklang dann vor der Pause mit den „Jubiläumsklängen“ aus der Feder von Peter Schad. Nach den Pausenhäppchen bekamen die Zuhörer auch wieder Feines für die Ohren. Sehr herzlich und mit einem großen Danke übergab Dirigent Martin Schuster den Taktstock für das folgende Lied an Lukas Lederle, der ihn in letzter Zeit öfter vertreten musste. „Movie Milestones“ ist ein Filmmusikmedley von Hans Zimmer, wohl einer der größten Komponisten Hollywoods. Das wahrscheinlich bekannteste Lied daraus ist die Titelmelodie aus „Fluch der Karibik“. Danach dirigierte Martin Schuster sein Orchester wieder selbst durch die große Filmwelt und nahm die begeisterten Zuhörer zu den bekannten Klängen von Star Wars, Jurassic Park und ET mit auf die musikalische Reise. Gänsehautfeeling gelang schließlich auch mit dem James-Bond-Hit „Skyfall“.

Lukas Lederle hat den Musikverein wieder mit aufgebaut

Für 15 Jahre im Vorstand wurde an diesem Abend Alexandra Mayer mit einer Urkunde des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes geehrt. Außerdem bedankte sich das neue Führungsduo Patrick Müller und Claudia Peschel bei Martin und Kathy Schuster, bei Allrounder Andreas Geis und schließlich bei Lukas Lederle. Unter seiner Leitung und mit viel Engagement und Liebe zur Musik wurde der Musikverein in den vergangenen Jahren wieder auf feste Beine gestellt und kontinuierlich aufgebaut. Martin Schuster meinte dazu, dass es hier wunderbar gelungen ist, viele junge Musiker in das Orchester zu integrieren.

Zum Abschluss des harmonischen Abends gab es dann noch den Blasmusikklassiker von Kurt Gäble „Wir Musikanten“ und natürlich kam das Orchester danach nicht ohne Zugabe und viel Applaus von der Bühne.