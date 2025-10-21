Vortrag mit Workshop über die Wirkung der Kräuter auf die Seele

Im Rahmen des BayernTourNatur-Programms findet im Naturpark-Haus in Gessertshausen am Sonntag, 26. Oktober, von 14 bis 15:30 Uhr ein Vortrag statt, der bekannte und weniger bekannte Kräuter in den Mittelpunkt stellt. Die Teilnehmenden erfahren, welche Kräuter die Nervenstärke und das Seelenwohl sanft unterstützen können. Schon Hildegard von Bingen hat Kräuter genutzt, um einen erholsamen Schlaf zu unterstützen, oder mehr Licht in das Leben zu zaubern. Der persönliche Wohlfühltee kann im Anschluss individuell für zu Hause kreiert werden. Die Kosten belaufen sich auf 10 Euro pro Person, für den Workshop fallen 5 € Materialkosten an. Die Anmeldung erfolgt unter info@naturpark-augsburg.de. Anmeldeschluss ist Freitag, 24. Oktober. Weitere Informationen gibt es unter www.naturpark-augsburg.de.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!