Gessertshausen

11:30 Uhr

Wahl: Bürgermeister Mögele (CSU) setzt auf Teamarbeit und Erfahrung

Jürgen Mögele von der CSU will Bürgermeister von Gessertshausen bleiben. Gefragt nach seinem Lieblingsplatz im Gemeindegebiet hat er sich die große Linde zwischen Margertshausen und Oberschönenfeld ausgesucht.

Plus Jürgen Mögele (CSU) ist seit sechs Jahren Bürgermeister von Gessertshausen. Er hätte gerne mehr Leben in der Ortsmitte. Ein personell gut aufgestelltes Rathaus ist ihm wichtig.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Jürgen Mögele lässt sich nicht gerne aus der Ruhe bringen. Situationen, die bei seinen Mitmenschen für Aufregung sorgen, würde er am liebsten vermeiden. Manchmal gelingt es ihm besser, manchmal schlechter. Im Fall der Zechstuben in Deubach lief die Sache für den CSU-Politiker nicht rund, auch wenn der Verkauf längst unter Dach und Fach ist. Vielleicht hat er gerade deshalb diesen Platz für unser Interview gewählt: einen Ort in seiner Gemeinde, um den es viel Wirbel gab und wo, von außen betrachtet, noch wenig passiert ist.

