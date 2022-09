Gessertshausen

11:30 Uhr

Wahl: Kandidat Weh (SPD) will mehr Leben im Bürgerhaus von Gessertshausen

Plus Der Pädagoge Michael Weh wird im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt von SPD, Freien Wählern, Grünen und ÖDP unterstützt. Wo es ihm in Gessertshausen zu langsam vorangeht.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Michael Weh ist kein Leisetreter und auch niemand, der sich gerne versteckt. Am Treffpunkt für das Interview sitzt er mitten in der Wirtsstube. Alle, die dort gerade zufällig ihren Kaffee oder ihr Bier trinken, dürfen gerne zuhören. Weh kandidiert für das Bürgermeisteramt in Gessertshausen, die Wahl findet am 25. September statt. Er ist der Gegenkandidat zum amtierenden CSU-Bürgermeister Jürgen Mögele, der vor sechs Jahren mit knapper Mehrheit ins Amt kam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

