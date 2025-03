Wald- und Flursäuberungsaktion in Gessertshausen

Zu einer Wald- und Flursäuberungsaktion laden die Gessertshauser Jäger am Samstag, 22. März, um 8 Uhr am alten Häckselplatz (Tierklinik Richtung Wald) ein. Die Aktion dauert bis ca. 11.30 Uhr. Anschließend gibt es um 12 Uhr eine von der Gemeinde Gessertshausen spendierte Brotzeit am Häckselplatz. Signalweste, stabiles Schuhwerk und Arbeitshandschuhe sind verpflichtend und müssen getragen werden. Alle Teilnehmenden sind für sich und ihre Gesundheit selbst verantwortlich. Müllsäcke werden vor Ort ausgeteilt und abtransportiert. Die Gessertshauser Jäger laden alle Interessierten ein, die einen Beitrag zu einer sauberen Umwelt leisten möchten.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.