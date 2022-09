Weh oder Mögele? Gegen 19 Uhr soll der neue Bürgermeister feststehen

Amtsinhaber Jürgen Mögele oder Herausforderer Michael Weh? Seit über 30 Jahren wird in Gessertshausen der Bürgermeister außer der Reihe gewählt. So wie am Sonntag.

Zwei Dinge sind sicher: Am Sonntagabend wird in Gessertshausen feststehen, wer in den kommenden sechs Jahren den Posten des Bürgermeisters innehaben wird - und es wird ein Mann sein. Weil nur zwei Kandidaten zur Wahl stehen, kommt eine Stichwahl nicht infrage. Ins Rennen gehen Jürgen Mögele (CSU), seit 2016 Chef im Rathaus, und Michael Weh, der von sämtlichen Oppositionsparteien im Gemeinderat unterstützt wird, das sind SPD, FW, Grüne und ÖDP. Zwischen 8 und 18 Uhr sind am 25. September die sechs Wahllokale im Gemeindegebiet geöffnet.

Herausforderer Michael Weh, selbst SPD-Mitglied, macht das Thema Bürgerbeteiligung und Energiewende zu seinen großen Themen. Der Lehrer für Wirtschaft und Recht sowie Informatik am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß wohnt seit 2017 mit seiner Familie in der Gemeinde. Er tritt gegen Jürgen Mögele an, der vor sechs Jahren die Bürgermeisterwahl gegen die damalige Bürgermeisterin Claudia Schuster gewann. Er bringt vor allem seine politische Erfahrung und Vernetzung ins Spiel. Er setzt auf Teamarbeit bei der Abarbeitung wichtiger politischer Aufgaben.

Schon 800 Briefwahlstimmen sind in Gessertshausen eingegangen

Die politische Debatte in Gessertshausen war in den vergangenen Wochen und Monaten vor allem von zwei Themen geprägt: Der Befürchtung des Gartenbauvereins, bei einem Ausbau des Bauhofs Einschränkungen im Mostbetrieb zu erleben, und dem Unmut in Teilen von Deubach über den Verkauf der ehemaligen Zechstuben. Dort sollen Wohnungen entstehen. Erst in dieser Woche waren auf der Gemeinderatssitzung Unterschriften von Deubacher Bürgerinnen und Bürgern übergeben worden, die sich eine Bürgerversammlung in ihrem Ort wünschen.

Bis kurz vor der Wahl waren bei der Gemeinde bereits rund 800 Briefwahlstimmen eingegangen. "Da hatten wir eigentlich mehr erwartet", so Wahlleiter Alexander Bastian. Insgesamt 3500 Wählerinnen und Wähler dürfen über den neuen Bürgermeister abstimmen. Die Wahl findet, wie seit Mitte der 80er-Jahre, völlig außer der Reihe statt. Damals war der amtierende Bürgermeister aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten, eine Neuwahl wurde nötig.

Das Ergebnis der Bürgermeister-Wahl soll gegen 19 Uhr feststehen

Seitdem ist es bei dem Rhythmus geblieben. Durchaus ein Aufwand für die Gemeinde, so Alexander Bastian. Schließlich müssten Wahlhelfer und Wahlhelferinnen gefunden und die Wahlzettel gedruckt werden. Bastian rechnet für etwa 19 Uhr mit dem Ergebnis, das auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht wird.

