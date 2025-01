Wer wollte einen Zigarettenautomaten klauen?

Den Zigarettenautomaten am Bahnhofsvorplatz in Gessertshausen wollten zwei Unbekannte stehlen. Am Donnerstagmorgen um 3.45 Uhr machten sie sich mit einer Flex daran, den Automaten vom Ständer zu trennen. Dabei hatten die beiden aber nicht mit einem Zeugen gerechnet. Dieser sprach die beiden auf ihr Vorgehen an - und das Duo türmte.

Wie die Polizei weiter mitteilte, hatten die Täter schon einen Plan, wie sie den Zigarettenautomaten abtransportieren wollten. Dafür hatten sie zuvor einen Einkaufswagen am örtlichen Supermarkt gestohlen.

Die Polizei Zusmarshausen, Telefon 08291/18900, bittet nun um sachdienliche Hinweise über verdächtige Personen (insbesondere mit Einkaufswagen), im Bereich des Edeka-Supermarktes bis zum Bahnhof in Gessertshausen. Eventuell haben Überwachungskameras die beiden aufgezeichnet? Auch diese Informationen würden der Polizei helfen. (corh)