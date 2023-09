Zu schnell: Autofahrer kommt bei Wollbach von der Straße ab und landet im Wald

Mit Prellungen landet ein Autofahrer am Samstagabend bei Wollbach im Wald. Er war zu schnell gefahren.

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam es laut Polizei am Samstag gegen 18 Uhr bei Wollbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 38-jährige Fahrer verletzt wurde. Von Glöttweng kommend kam der Fahrer im Bereich von mehreren Kurvenkombinationen auf Höhe Wollbach nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb mit seinem Auto im Wald liegen. Am Pkw entstand hierbei ein starker Frontschaden, sowie an der Böschung ein Flurschaden in geschätzter Höhe von ca. 5100 Euro. Der Fahrer wurde leicht verletzt und erlitt Prellungen. Nach Versorgung durch den Rettungsdienst wurde dieser vor Ort wieder entlassen. Sein Beifahrer blieb unverletzt.

Die Fahrbahnreinigung und Verkehrssicherung des Unfallfahrzeugs wurde durch die Feuerwehr Wollbach übernommen. (dav)

