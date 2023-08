Kleinkraftrad prallt mit Pickup zusammen

Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer wird nach einem Zusammenstoß in Wollishausen ins Krankenhaus gebracht.

Im Krankenhaus endete für einen jungen Mann die Fahrt auf seiner Enduro. Der 17-jährige Fahrer des Kleinkraftrads missachtete nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag beim Abbiegen in die Dossenbergerstraße in Wollishausen (Gemeinde Gessertshausen) die Vorfahrt eines Pickups, welcher von einem 39-jährigen Mann gelenkt wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde leicht verletzt und zog sich Verletzungen an Schulter, Knie und Gesicht zu. Er kam mit dem Rettungswagen in die Universitätsklinik nach Augsburg. Der Fahrer des Pickups blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro. Das Kleinkraftrad erlitt einen Totalschaden. Die Feuerwehr Wollishausen war mit ihrem Fahrzeug vor Ort und band das ausgetretene Motoröl. (AZ)