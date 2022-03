Zeugen beobachten einen Kupferdieb in Gessertshausen

Ein bislang unbekannter Mann lädt in Gessertshausen Kupfer in einen Opel Zafira und fährt davon. Der Zeuge kann sich jedoch das Kennzeichen merken.

Ein Kupferdieb ist am Montag in Gessertshausen auf frischer Tat beobachtet worden. Der mutmaßliche Täter hatte zwischen 10.30 und 11 Uhr von einem Lagerplatz an der Krumbacher Straße Kupfer in seinen Opel Zafira eingeladen und war davongefahren.

Kupferdieb in Gessertshausen: Polizei nimmt Hinweise entgegen

Dabei wurde er jedoch laut Polizei von einem Zeugen beobachtet. Nun laufen die Ermittlungen über die Halteradresse des abgelesenen Kennzeichens. Bei dem mutmaßlichen Tatverdächtigen dürfte es sich um einen jüngeren Mann handeln. Das Kupfer hatte einen Wert von 200 Euro. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia).