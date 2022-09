Gessertshausen

10:37 Uhr

Zwei Frauen stürzen mit Folgen bei Baustelle in Gessertshausen

Gleich zwei Stürze meldet die Polizei am Samstag in Gessertshausen. Sie passierten an einer Baustelle.

Gleich zweimal kam es am Samstag in Gessertshausen zu Stürzen auf Gehwegen. Jedes Mal waren Frauen betroffen. Zuerst lief um 12.55 Uhr laut Polizei eine 66-Jährige im Bereich des Edeka-Marktes auf dem Gehweg. Aufgrund einer Fräskante knickte sie um und stürzte. Hierbei zog sie sich eine Kopfplatzwunde und Hautabschürfungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in die Uniklinik in Augsburg verbracht. Im weiteren Tagesverlauf befuhr eine 55-jährige Radfahrerin um 18 Uhr den gegenüberliegenden Gehweg und kam etwa 200 Meter weiter zum Sturz. Aufgrund der tief stehenden Sonne übersah sie ebenfalls eine Fräskante. Hierbei brach sie sich das Schlüsselbein und wurde vom Rettungsdienst ins Uniklinikum Augsburg verbracht. Bei der Unfallaufnahme konnte bei ihr Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest erbrachte 1,12 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Aufgrund der beiden Unfälle wurde die Straßenmeisterei mit dem Aufstellen einer Beschilderung beauftragt. Ob die Baustelle vorschriftsmäßig abgesichert wurde, wird überprüft. Im Bereich der Unfälle wurden die Gräben für die Glasfaserverlegung bis auf die Deckschicht wieder verschlossen, sodass hier die Gehwege von Fräskanten durchzogen waren. (lig)

