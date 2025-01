Zwei Verletzte nach Unfall aus Unachtsamkeit

Am Samstag gegen 16.20 Uhr fuhr ein 73-Jähriger mit seinem Auto von Gessertshausen kommend in Richtung Margertshausen. Kurz nach Gessertshausen bog er 73-Jährige nach links in Richtung Kloster Oberschönenfeld ab. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Wagen eines 25-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Durch den Unfall wurden der 25-jährige Fahrer und seine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt und wurden ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Staatsstraße war für rund eine Stunde gesperrt, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehren Gessertshausen und Margertshausen waren mit 25 Personen vor Ort. Der Gesamtschaden wurde auf 25.000 Euro geschätzt. (jah)

