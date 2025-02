Gewalt im Einsatz: So bereiten sich Feuerwehr-Frauen auf Ernstfall vor

Es kommt immer öfter vor: Die Gewaltbereitschaft gegenüber Einsatzkräften ist in den vergangenen Jahren weiter angestiegen. Auch im Augsburger Land kam es zu Vorfällen, speziell bei den Einsätzen rund um das Hochwasser Anfang Juni lagen bei vielen die Nerven blank. Besonders Frauen werden in solchen Situationen angegangen. In Königsbrunn fand nun ein Workshop für Feuerwehrfrauen statt. Eine Teilnehmerin erzählt von ihren Erfahrungen.

