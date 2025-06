Konzert mit Hits von Michael Jackson: Freikarten gewinnen

Erinnern Sie sich an die markante Irokesenfrisur von Michael Jacksons Gitarristin Jennifer Batten? Genau die Frau, die bei den größten Shows des „King of Pop“ an seiner Seite stand, ist jetzt mit einem Michael-Jackson-Imitator auf Tour und kommt am Dienstag, 16. September, in die Stadthalle nach Gersthofen. Wir verlosen für das Konzert dreimal zwei Freikarten.

Der für den Abend angekündigte Michael-Jackson-Interpret heißt Wendel Gama und kommt aus Brasilien. Mit 4,5 Millionen TikTok-Followern ist er längst kein Geheimtipp mehr. Mit auf der Bühne steht Jennifer Batten, Michael Jacksons Gitarristin, bekannt für ihren unverwechselbaren Stil. Die Live-Band wird laut Veranstalter von einem kleinen, aber feinen Orchester getragen, dazu kommen Tänzer und Sänger. Insgesamt stehen 28 Künstler auf der Bühne, um das musikalische Erbe des „King of Pop“ zu zelebrieren. Die Show heißt „One Night Of MJ – The Tribute To The King Of Pop!“. Nummer-Eins-Hits wie „Billie Jean“, „Beat it“, „Bad”, „Black or White”, „Man in the Mirror”, „Smooth Criminal”, „Thriller” machten Michael Jackson zum Star.

Für das Konzert, das um 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen beginnt, verlosen wir dreimal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis Mittwoch, 2. Juli, eine mit voller Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen, und nennt uns den Titel eines Liedes, das Michael Jackson gesungen hat. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

Karten für das Konzert gibt es auch an den bekannten Vorverkaufsstellen. (kar)