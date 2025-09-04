Ein Schlagerabend mit den „Amigos“

Auf der Bühne geht es bei „den Amigos“ zwar deutlich ruhiger zu als bei Rock-Konzerten. Doch wer ein Konzert der Schlagerlegenden besucht, staunt nicht schlecht: Mit selbst kreierten Motto-Shirts wie „Ich bin hier, ihr könnt anfangen“ und Fan-Plakaten mischen sich auch viele junge Menschen unter die Schlager-Fans. Textsicher sind sie alle und der Abend endet mit einem „Hitmix“. Im Herbst kommt das Schlager-Duo am Mittwoch, 1. Oktober, um 18 Uhr in die Stadthalle Gersthofen.

Die Brüder Bernd und Karl-Heinz Ulrich sind mit ihrer Tochter/Nichte Daniela Alfinito in diesem Jahr auf der „55 Jahre – Das Jubiläumskonzert“-Tournee. Bei den Konzerten präsentieren „Die Amigos“ die Songs ihrer aktuellen CD „Lebe jetzt“ zusammen mit ihren bekannten Hits aus 55 Jahren - vieles in guter Disco-Fox-Manier.

Kartenvorverkauf: Tickets für Konzerte in der Stadthalle sind erhältlich unter www.stadthalle-gersthofen.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. (kar)