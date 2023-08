Endstation Sommer: Jetzt ran an die Arbeit!

Die Hitzewelle im Landkreis Augsburg nimmt am Wochenende ein jähes Ende. Nach zwei Wochen Dauerhitze ist aber auch einiges liegengeblieben.

Bei Temperaturen über 30 Grad ist Arbeiten eine Qual – egal ob im Büro oder zu Hause, vom Arbeiten im Freien ganz zu schweigen. Doch die Freizeit ließ sich in den vergangenen zwei Wochen (und auch zeitweise in den Wochen zuvor) in vollen Zügen genießen: Biergarten, Badesee, Freiluftkino, endlose Grillabende haben uns den Sommer versüßt.

Aber mal ehrlich: Außer den beruflich unbedingt erforderlichen Pflichten haben wir nicht viel getan. Nur in den Morgenstunden oder abends wurde das Allernötigste erledigt: Wäsche waschen und aufhängen, einkaufen, einmal Rasen mähen oder staubsaugen – das war's. Die Bügelwäsche stapelte sich, der Haushalt verlotterte und das Auto blieb innen halt noch mal einen Monat lang schmutzig. Für die lästigen Alltagspflichten war es viel zu heiß und man lag lieber am Badesee oder im Freibad.

Doch damit ist jetzt Schluss. Ab dem Wochenende geht es wieder rasant bergab mit den Temperaturen und alles, was liegen geblieben ist, duldet keine Ausreden mehr. Außer natürlich, man fährt jetzt erst einmal in den Urlaub.