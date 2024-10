Jugend erklärt: Fast Fashion

„Thriften“ ist bei vielen Jugendlichen im Trend. Dabei geht es um das Einkaufen gebrauchter Gegenstände. Zum einen ist das umweltfreundlicher, zum anderen hat man Kleidungs- oder Einrichtungsstücke, die sonst keiner hat. Allerdings gibt es, zumindest in den sozialen Medien, mindestens genauso viele junge Menschen, die Fast Fashion einkaufen.

Was die Leute an Fast Fashion reizt

Was für Probleme Fast Fashion mit sich bringt, wissen viele. Aber nach diesem Modell kaufen tun sie trotzdem. Oft, so wirkt es, tun sie das nicht aus Geldnot - Fast Fashion Marken sind bekanntermaßen oft auch günstig - sondern, weil sie gerne viel konsumieren. Die Umweltverschmutzung, die schlechten Arbeitsbedingungen für die Arbeiter in den Billiglohnländern und die schlechte Qualität der Produkte scheinen dabei egal zu sein.

Und klar, billig sind die Produkte. Auf den Websites der typischen Billigfirmen - Temu und Shein sind da im Trend - wird mit Rabatten um sich geworfen. Fast jedes Produkt ist „fast ausverkauft“, „besonders beliebt“ oder um einiges reduziert. Kostenlosen Versand gibt es meist auch noch dazu. Aber nur, wenn man sich beeilt und bald bestellt. So wird das zumindest angepriesen. Und das fast jeden Tag.

Man findet auf den Seiten ja auch fast alles. Kleidung, Möbel, Deko, sogar Schminke und Elektrogeräte gibt es zu surreal niedrigen Preisen. Da kann man dann auch jeden Trend mitgehen. Egal ob 2000er Style, Brat-Summer oder Talahon.

