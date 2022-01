Noch etwas Senf dazu?

Plus Die stärkste Meinung bekommt die meisten Likes. Jeder gibt seinen Senf dazu. Aber wieso eigentlich? Also, warum ausgerechnet Senf?

Dafür oder dagegen? Ja oder nein? Abschaffen oder anschaffen? Grautöne waren gestern. Meinung ist gefragt! Vielleicht sogar so gefragt wie noch nie. Nicht lange nachdenken, immer raus damit! Die Kommentarspalten bei Facebook und Twitter sind voll. Es entsteht der traurige Eindruck: Die stärkste Meinung bekommt die meisten Likes. Jeder gibt seinen Senf dazu. Aber wieso eigentlich? Also, warum ausgerechnet Senf?