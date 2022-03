Saharastaub im Augsburger Land: Das "liebste Kind" hat es nicht leicht

Plus Klimawandel, explodierende Spritpreise - und jetzt auch noch Saharastaub. Die alte Liebe zum Auto rostet - und das nicht erst seit gestern.

„Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung“ soll Kaiser Wilhelm II. einmal gesagt haben. Mehr als hundert Jahre später ist klar: ein Irrglaube. Noch immer werden Jahr für Jahr mehr Autos zugelassen. Für den einen ist es nur Fortbewegungsmittel, für den anderen aber viel mehr. Es ist ein Gefühl von Freiheit, Unabhängigkeit. Sogar vom "liebsten Kind" ist sprichwörtlich die Rede. Doch mit der Liebe zum Auto ist das zurzeit so eine Sache. Klimakrise, explodierende Spritpreise - und jetzt auch noch Saharastaub. Die alte Liebe rostet - und das nicht erst seit gestern.