So fällt Weihnachten nie mehr in den Eimer

Plus Wer tiefer in die Tasche greifen möchte, der findet neuerdings zwischen Nordmanntanne und Fichte auch den Baum im Eimer. Wie praktisch. Oder?

Na, schon in Weihnachtsstimmung? Vielleicht helfen ja der rieselnde Schnee, eine Tasse Glühwein oder ein Schokonikolaus. So stellen wir es uns zumindest vor, das Klischee der gemütlichen Weihnachtszeit. Aber warum eigentlich? Ob der Schnee bis Weihnachten liegen bleibt, ist zumindest fraglich. Und warum sollte leckerer Glühwein nur im Advent getrunken werden? Zu kaufen gibt es ihn bekanntlich ja schon seit Monaten. Auch Schokonikoläuse sollen schon kurz nach Ostern im Supermarkt gesichtet worden sein. Nur konsequent für alle, denen Weihnachten nicht früh genug kommen kann, ist da der neueste Trend: der Weihnachtsbaum im Eimer.