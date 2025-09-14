Goldener Herbstball in Fischach: Tanzvergnügen mit BigBand und Tanzshow

Auf einen besonderen Galaball in der Staudenlandhalle in Fischach freuen sich die Tanzbegeisterten in den Stauden schon heute. Gemeinsam mit dem Turnverein Willmatshofen und dem Verein StaudenSingers veranstaltet der Kulturkreis Kern einen „Goldenen Herbstball“ am Samstag, 11. Oktober. Ab 20 Uhr verwandelt sich die Staudenlandhalle in einen Tanzsaal und die Gala-BigBand Markus Fluhr sorgt mit Musik für schwungvolle Tanzrunden in Standard und Latein und damit für die passende Atmosphäre. Angesagt ist abwechslungsreiche Tanzmusik zu Foxtrott, Walzer, Rumba, Cha-Cha-Cha oder Jive. Außerdem sollen Salsa und Tango die Tanzpaare begeistern. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Aber nicht nur die Gäste werden an diesem Abend die Tanzfläche füllen. Es gibt zusätzlich faszinierende Tanzshows und außergewöhnliche Tanzkunst zu bewundern. Tanzlehrer der Tanzschule Trautz & Salmen wollen die Gäste mit ihren Tanzeinlagen inspirieren und eine besondere Tanzgeschichte werden die Tänzer Daniela und Michael mit ihrem Ausdruckstanz und mit Kontaktimprovisation vorführen.

Rauschende Ballnacht in der Staudenlandhalle

Ralf Peters, Vorsitzender vom Kulturkreis Kern, sagt: „Weil unser Ball vor zwei Jahren bei den Gästen sehr gut angekommen ist und etliche nach einer Fortsetzung gefragt haben, entschieden wir uns, eine weitere Veranstaltung zu organisieren“. Mehr als 200 tanzbegeisterte Gäste aus Fischach und Umgebung, aber auch aus München und dem Allgäu waren damals in die Staudenlandhalle gekommen und erlebten eine rauschende Ballnacht unter dem Motto „Tanz in den Mai“. Während der Tanzpausen können sich Gäste an einer kleinen Bar mit Getränken und Cocktails erfrischen. Die Besucher werden um elegante Kleidung und parkettfreundliches Schuhwerk gebeten.

Jetzt Karten gewinnen für den Tanzball

Für den „Goldenen Herbstball“ am 11. Oktober verlost die Redaktion fünf mal zwei Freikarten. Wer bei der Verlosung mitmachen und Karten gewinnen möchte, schickt bis Samstag, 27. September, eine Postkarte an die Redaktion Augsburg Land, Bahnhofstraße 8 in 86368 Gersthofen. Bitte geben Sie Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer an. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist auch per E-Mail an gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter der Internetadresse augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder der Telefonnummer 0821/777-2355.

Karten gibt es im Vorverkauf für 29,50 Euro bei der Buchhandlung Lesehexe in Fischach oder online über www.kulturkreisfischach-kern.de . An der Abendkasse sind Tickets für 33,50 Euro erhältlich. Im Kartenpreis ist ein Begrüßungsgetränk enthalten.