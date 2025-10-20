In der Bücherei Graben ist ein Ort der Begegnung und des Verweilens entstanden

Am offenen Büchereisonntag probierten die ersten Kinder die neuen Möbel aus. Mit ihnen ist in der Bücherei in Graben eine neue Sitzecke eingerichtet worden und eine Lesehöhle entstanden. Die Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen hat die Neuausstattung gefördert. Mit der Förderungen sollen Büchereien in ländlichen Gebieten zu Orten der Begegnung und des Verweilens werden. Das ist gelungen, wie das Bild zeigt. (AZ)
