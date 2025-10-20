Icon Menü
Graben: In der Bücherei Graben ist ein Ort der Begegnung und des Verweilens entstanden

In der Bücherei Graben ist ein Ort der Begegnung und des Verweilens entstanden

Die Landesfachstelle hat die neuen Möbel gefördert.
    Einladend ist die neue Sitzecke. Sie lädt zum gemeinsamen Lesen ein.
    Am offenen Büchereisonntag probierten die ersten Kinder die neuen Möbel aus. Mit ihnen ist in der Bücherei in Graben eine neue Sitzecke eingerichtet worden und eine Lesehöhle entstanden. Die Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen hat die Neuausstattung gefördert. Mit der Förderungen sollen Büchereien in ländlichen Gebieten zu Orten der Begegnung und des Verweilens werden. Das ist gelungen, wie das Bild zeigt. (AZ)

