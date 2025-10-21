„Notenlos“ ging es durch die Nacht

Stehenden Applaus ernteten die beiden Musikkünstler Bastian Pusch und Andreas Speckmann bei ihrer musikalischen Impro-Show „Notenlos durch die Nacht“ im Büchereibistro Graben. Das Duo hatten einen Riesenspaß und lieferte mühelos und mit nicht zu übertreffender Komik ab, egal welche Musikrichtung, welchen Interpreten, welche Tonart oder was für einen Song sich das Publikum wünschte. Mit Cover-Versionen von musikalischen Kult-Songs wie „Mendocino“ oder „Take Me Home Country Roads“, interpretiert unter anderem von „Nana Mouskouri“, „Falco“, „Joe Cocker“, „Hans Albers“, „Udo Jürgens“, „Rammstein“, wurden die Lachmuskeln des Publikums quasi pausenlos malträtiert.

