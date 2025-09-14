Löschfahrzeuge, Drohnen und Tauchcontainer

Im Rahmen des Neusässer Volksfestes präsentierte die Freiwillige Feuerwehr Täfertingen auf dem Kaufland-Parkplatz gegenüber des Festplatzes eine große Fahrzeugschau. Gemeinsam mit den Wehren aus Neusäß, Gersthofen, Hammel, Steppach, Ottmarshausen, Schlipsheim und Hainhofen bot sie den Besucherinnen und Besuchernn einen eindrucksvollen Überblick über moderne Einsatztechnik.

Icon Galerie 26 Bilder Anlässlich 150 Jahre Neusässer Feuerwehren fand eine Fahrzeugschau statt. Auch THW, BRK, Polizei, Wasserwacht und andere waren dabei.

Die Veranstaltung war trotz des durchwachsenen Wetters gut besucht. Zwischen Drehleiter, Löschfahrzeugen und Notarzteinsatzwagen gab es viel zu entdecken. Auch Wasserwacht, Rotes Kreuz, THW, Polizei und das BRK-Drohnenteam stellten ihre Ausrüstung vor. Der Tauchcontainer der Wasserwacht, in dem eine Vorführung gezeigt wurde, begeisterte ebenfalls.

Auch das BRK-Drohnenteam präsentierte sich in Neusäß. Foto: Andreas Lode

Seit dem Samstagvormittag reihte sich Fahrzeug an Fahrzeug. Neben den Einsatzmitteln der Ortswehren beteiligte sich auch die Werkfeuerwehr der IGS Gersthofen. Die Firma Ziegler nutzte die Gelegenheit, neueste Entwicklungen für den Autobahneinsatz zu präsentieren. „Wir haben lange geplant und organisiert – heute kommt alles zusammen“, freute sich Tobias Kötter, Erster Kommandant der Feuerwehr Täfertingen.

Für Kinder war die Fahrzeugschau in Neusäß ein großes Abenteuer

Für Kinder war die Schau ein Abenteuer: Sie durften in die Fahrzeuge klettern, Schalter ausprobieren und sogar auf einem Polizeimotorrad sitzen. Die 14-jährige Marie erzählte sichtlich begeistert: „Wir durften uns alles anschauen und anfassen.“

Besonderes Interesse weckten die großen Löschfahrzeuge. Das LF20 mit 2000-Liter-Wassertank ist seit 2017 im Einsatz. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF bietet Platz für rund 21 Feuerwehrleute. Spezielle Technik wie der GW-DEKON für Dekontamination oder der Gerätewagen Technische Hilfeleistung und Umwelt wurde ebenfalls gezeigt. Letzterer kommt etwa bei Chemie- und Biounfällen zum Einsatz. „Hier zählt nicht jede Minute, sondern eine gründliche Vorbereitung“, erklärte Kötter.

Die dreijährige Maya aus Neusäß durfte sich sogar auf ein Polizei-Motorrad setzen. Foto: Andreas Lode

Auch die Berufsfeuerwehr Augsburg war vertreten. Ihre Fahrzeuge sind vor allem bei Großbränden von Bedeutung. Ergänzt wurde die Schau durch Mannschaftstransporter, Rüstwagen und leistungsstarke Pumpfahrzeuge, die bis zu 6000 Liter Wasser pro Minute bewegen können.

Das Programm des Neusässer Volksfests geht weiter

Die Feuerwehr Täfertingen rückt rund 60 Mal im Jahr aus – deutlich weniger als etwa die Nachbarwehr Gersthofen mit über 300 Einsätzen. Trotzdem leisten die Ehrenamtlichen enorm viel. Kötter berichtet: „Ich investiere pro Woche 15 bis 20 Stunden zusätzlich zu meinem Beruf. Nur so kann die Freiwillige Feuerwehr funktionieren“. Die Fahrzeugschau machte deutlich, dass Feuerwehrarbeit weit mehr ist als Brände löschen. Technische Hilfe, Umweltschutz, Hochwasserabwehr und die Sicherstellung der Löschwasserversorgung gehören ebenso zum Alltag.

Das Volksfestprogramm geht weiter: Am kommenden Samstag findet die traditionelle Großübung aller Stadtteilwehren statt, am Sonntag folgt der Abschluss mit Festgottesdienst und Umzug. „Man merkt, dass wir als Feuerwehren enger zusammengewachsen sind“, freut sich Kötter und ist sichtlich stolz.