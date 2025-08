Skulptur steht für Teamgeist und weltweite Aufträge einer Firma

Das ist ein echter Hingucker: Auf dem Firmengelände der Firma Sedak in Gersthofen wurde die große Skulptur „Unity“ des international renommierten Künstlers Ronald A. Westerhuis aufgestellt. Das Kunstwerk soll laut einer Mitteilung des auf Glasbau spezialisierten Unternehmens ein Zeichen für die Verbindung von technischer Innovationskraft und künstlerischem Anspruch sein.

„Es freut mich sehr, dass meine Skulptur hier ihren Platz gefunden hat. Der hohe Anspruch an Qualität und Ästhetik, die internationale Ausrichtung und der Teamgedanke – all das sind Gründe, warum ich überzeugt bin, dass Sedak und meine Kunst hervorragend zusammenpassen“, so Ronald A. Westerhuis. Der niederländische Künstler ist weltweit für seine Edelstahlskulpturen bekannt, die mit klaren, minimalistischen Formen und spiegelnden Oberflächen Räume prägen und zur Interaktion einladen.

Die Hexagone stehen für die Mitarbeitenden bei Sedak

Die Skulptur „Unity“, gefertigt aus Kortenstahl und hochglanzpoliertem Edelstahl, zeigt eine kugelförmige Struktur, deren Oberfläche mit sechseckigen Edelstahl-Elementen versehen ist. Diese symbolisieren die Menschen hinter dem Unternehmen: „Jeder im Team ist wichtig. Die Hexagone stehen für die Mitarbeitenden hier bei Sedak, die zum Erfolg des Unternehmens beitragen“, erklärt Westerhuis. Die Kugel selbst soll für die globale Präsenz des Unternehmens stehen. Sedak hat sich als Hersteller für großformatige Isolier- und Sicherheitsgläser international einen Namen gemacht, unter anderem bei moderner Architektur. Die Gläser aus Gersthofen kommen beispielsweise beim Apple Cube in New York, der Elbphilharmonie in Hamburg, dem Nationalmuseum in Oslo oder The Henderson in Hongkong zum Einsatz.

Das Unternehmen versteht sich als Spezialist, der Glas für außergewöhnliche Bauvorhaben herstellt. Sedak hat sich seit der Gründung 2007 zum Hersteller für großformatige Isolier- und Sicherheitsgläser einen Namen gemacht und Glas als Werkstoff für Fassaden und Dächer entwickelt. Auf einer Fertigungsfläche von 71.000 Quadratmetern wird bei Sedak Rohglas bearbeitet, bedruckt, gebogen, vorgespannt, laminiert und zu Isolier- und Sicherheitsglas verarbeitet. Aktuell gibt es in der Firma 240 Mitarbeitende. (AZ/kar)