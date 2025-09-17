„Großeinsatz“ besonderer Art aller Neusässer Feuerwehrleute im Lohwaldstadion und Volksfest-Ausklang

Am kommenden Wochenende bietet Neusäß nochmal einiges davon auf, was der Festkalender heuer zu bieten hat. Im Zentrum stehen noch einmal die acht Feuerwehren, die das ganze Jahr über das 150-jährige Bestehen in vielen Stadtteilen gefeiert haben und nun zum großen Finale zusammenkommen: Am Sonntag gilt es deshalb, etwas früher aufzustehen und gegen 9 Uhr im Lohwaldstation zu sein, um den großen Festgottesdienst unter freiem Himmel, der um 9.30 Uhr beginnt, mitzuerleben.

Bereits am Samstag zeigen die Feuerwehren bei einer Großübung an der Grundschule in Steppach ab 15 Uhr ihre Einsatzfähigkeit und ihre professionelle Zusammenarbeit unter Beweis. Am Vormittag findet ab 9 Uhr der Neusässer Volkslauf statt. Start und Ziel ist im Lohwaldstation, wo Tina Schüßler die Moderation und Motivation übernimmt. Kinder erhalten im Anschluss an den Lauf ein T-Shirt und haben die Möglichkeit, sich vom Jugendrotkreuz Neusäß schminken zu lassen. Die Aktionsgemeinschaft Neusäß (AN) versorgt die Teilnehmer im Stadion mit Wasser und Vitaminen. Die Percussion-Gruppe Pica-Pau motiviert die Läuferinnen und Läufer und unterhält die Zuschauer am Fußweg beim Schloss Hainhofen. Siegerehrung ist dann um 12.30 Uhr.

Beim Neusässer Volkslauf gibt es Strecken für jedes Tempo und jede Altersklasse. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Auch die Fahnenbänder des Ministerpräsidenten werden gesegnet

Das Organisationsteam der Feuerwehren bittet die Bevölkerung darum, bereits um 9.15 Uhr auf ihren Plätzen zu sein, damit alle den eindrucksvollen Fahneneinzug der Feuerwehren genießen können. Das Wetter scheint jedenfalls mitzuspielen. Sollte es doch regnen, findet der Festgottesdienst im Festzelt auf dem Volksfestplatz statt. Beim Gottesdienst werden dann nicht nur die neue Fahne der Westheimer Feuerwehr gesegnet, sondern auch die Fahnenbänder, die die Feuerwehren vergangene Woche persönlich von Ministerpräsident Markus Söder in der Bayerischen Staatskanzlei überreicht bekommen haben.

Da er als Schirmherr bei der Veranstaltung am Sonntag nicht dabei sein kann, lud er die Feuerwehren nach München ein. Mit rund 40 Feuerwehrleuten, Bürgermeister Richard Greiner und dem Landtagsabgeordneten Leo Dietz wurden die Fahnenbänder des Ministerpräsidenten in einer kleinen Feierstunde übergeben. Dabei würdigte Söder die überragende Arbeit der Feuerwehren. „Sie halten die Tradition hoch, investieren viel Freizeit im Ehrenamt und zeichnen sich durch hohe Professionalität aus.“

Eine große Abordnung der Neusässer Feuerwehren war in die Bayerische Staatskanzlei eingeladen, um die Fahnenbänder zum Jubiläum von Ministerpräsident Markus Söder (rechts) in Empfang zu nehmen. Foto: Bayer. Staatskanzlei

Für fünf Feuerwehren stiftete der Freistaat Fahnenbänder, die Ministerpräsident Söder in der Staatskanzlei überreichte. Foto: Bayer. Staatskanzlei

Nach dem Gottesdienst am Sonntag ziehen die Feuerwehren dann vom Lohwaldstadion wieder auf den Volksfestplatz, auch dieser Fahneneinzug kann dann voraussichtlich gegen 11 Uhr verfolgt werden, wo danach zum Mittagstisch die Schwäbische Trachtenkapelle, ab 15.30 Uhr dann die Blech-Buam-Musi aufspielen. Zum Zapfenstreich ab 19.30 Uhr wird es dann noch einmal festlich: Zur Musik der Stadtkapelle wird der Ehrenzug mit Fahnenträgern und Fackelträgern aus dem Festzelt ausziehen.

Das gesamte Festprogramm der Feuerwehren gibt es im Internet unter www.8feuerwehren.de.