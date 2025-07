Die Well-Brüder und Gerhard Polt kommen im Herbst nach Fischach

Jeder für sich ist ein Ausnahmekünstler, gemeinsam eine Urgewalt: Die Well-Brüder aus dem Biermoos und der Kabarettist Gerhard Polt sind am Donnerstag, 16. Oktober, um 20 Uhr in Fischach zusammen auf der Bühne der Staudenlandhalle. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Im Zusammenspiel von Gerhard Polt und den Wellbrüdern Stofferl, Michael und Karl entsteht ein unterhaltsamer „Bairischer Abend“ der besonderen Art, fernab von weiß-blauer Weißwurstidylle und Bierseligkeit. Der Menschenkenner Polt bespiegelt in seinem „Panoptikum Bavaricum“ schonungslos die Abgründe des „Bayern an sich“, ohne ihn dem unreflektierten Gelächter des „homo googleensis“ preiszugeben. Die drei virtuosen Musiker Stofferl, Michael und Karl Well besingen Bayern und den Rest der Welt. - mal mit Rap, mal mit Jodler, aber immer mit satirisch-scharfen Texten. Sie laden ein zu einem Ausflug in die Absurditäten der Alpenregionen zwischen Skilift, Alpinismo Tropical, Heimatverbrechen, Scheinheiligkeit und Betonisierung.

Die Staudengemeinde Fischach freut sich, dass sie die Stars der bayerischen Kabarett-Szene, die inzwischen nicht mehr oft gemeinsam auftreten, gewinnen konnte. Einzige Vorverkaufsstelle ist die Lesehexe in Fischach, Hauptstr. 13, Tel. 08236/959697 oder Mail an: fischach@lesehexe.de. Die Karten kosten im Vorverkauf 33 Euro. Beginn ist am 16. Oktober um 20 Uhr, Einlass bereits um 19 Uhr bei freier Platzwahl. (AZ)