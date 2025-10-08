Die Grundschule Zusmarshausen macht Kinder fit für die digitale Welt

Die bayerische Kultusministerin Anna Stolz hat in München insgesamt 48 Schulen mit dem Prädikat „Profilschule für Informatik und Zukunftstechnologien“ (PIZ) ausgezeichnet. Damit werden Schulen aller Schularten gewürdigt, die entsprechende Inhalte innovativ und lernförderlich im Unterricht verankern. Zu den stolzen Trägern des Prädikats zählt die Grundschule Zusmarshausen. Sechs weitere schwäbische Schulen gehören ebenfalls zu den Auserwählten.

Stolz lobte die Arbeit der ausgezeichneten Schulen unter anderem mit den Worten: „PIZ-Schulen stehen für neue Wege. Sie machen machen junge Menschen fit für die digitale Welt von morgen – kreativ, kritisch und mutig für neue Aufgaben. Eine verantwortungsvolle digitale Bildung bedeutet, dass die Kinder und Jugendlichen klug mit moderner Technik umgehen können.

Vorbildcharakter

Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), Bertram Brossardt, betonte: „Für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen ist es wichtiger denn je, dass wir beim Einsatz von Zukunftstechnologien auf allen Ebenen international den Anschluss halten. Die ausgezeichneten Schulen nehmen eine bemerkenswerte Vorreiterrolle ein. Sie legen den Grundstein für langfristiges, nachhaltiges Interesse der Kinder an den Schlüsselthemen der Zukunft und eröffnen ihnen die Möglichkeit, sich altersgerecht mit diesen auseinanderzusetzen..“

Fünf Themenschwerpunkte

Zu den PIZ gehören Bildungseinrichtungen, die sich im Unterricht den fünf Themenschwerpunkten Programmieren und Robotik, Makerspace, Virtualisierung, KI und Informatikunterricht sowie Vielfalt widmen. Bereits Grundschüler können so erste Erfahrungen in der Programmierung sammeln und beispielsweise kleine Roboter steuern. Weiterführende Schulen bieten etwa virtuelle Exkursionen ins Mittelalter oder praxisnahe Workshops zur Programmierung von Mikrocontrollern.

Die Profilschulen wirken insbesondere in ihrer Region oder in ihrer Schulart als Multiplikatoren, indem sie zum Beispiel Schulpartnerschaften anbieten. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!