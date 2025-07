Warum Cosmos Aystetten mit der Niederlage hadert

Beim SV Cosmos Aystetten betrachtete man sich in diesem Jahr noch als ungeschlagen. Die 1:2-Auftaktniederlage im Nachholspiel beim SC Oberweikertshofen wird noch dem alten Jahr zugerechnet. Seitdem gab es drei Siege gegen den SV Manching (3:2), beim TV Erkheim (2:1) und zuletzt beim VfL Kaufering (7:1) sowie ein 1:1-Unentschieden gegen Spitzenreiter FC Gundelfingen. Macht in Summe zehn Punkte in Serie. Dieser Aufschwung wurde nun abrupt gestoppt und lässt Beteiligte hadern.

Oliver Reiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aystetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aystetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis