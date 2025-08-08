Gute Wasserwerte: Naturfreibad öffnet am Samstag wieder

Die gute Nachricht kam am Freitagvormittag im Rathaus in Fischach an: Das Gesundheitsamt im Landkreis Augsburg hat bestätigt, dass die Wasserwerte in allen Becken des Naturfreibads Fischach wieder im Bereich der Badewasserqualität liegen, berichtet Bürgermeister Peter Ziegelmeier. „Die betreffenden Werte sind wieder bei null“, geht er speziell auf jene Keime ein, die Ende Juli im Regenerationsteich des Schwimmbads aufgetaucht waren. Ab Samstagfrüh öffnet das Bad wieder zu den üblichen Öffnungszeiten.

Manchmal macht Hitze dem Naturfreibad zu schaffen

Die Überraschung war Ende Juli groß gewesen, als die erhöhten Werte erstmals gemessen wurden. Bislang war das Team des Naturfreibads besonders aufmerksam während Hitzeperioden. Viele Badegäste bei hohen Temperaturen können die sensible Struktur der natürlichen Reinigung des ungechlorten Badewassers durch Pflanzen, Mineralien und Mikroorganismen im Regenerationsteich belasten. Doch darauf ist man inzwischen vorbereitet. Die Zahl der Badegäste ist auf gleichzeitig 1100 begrenzt, das Wasser wird oft umgewälzt oder ausgetauscht. Zudem war es im Juli eher kühl und regnerisch.

Wahrscheinlich waren die Bakterien mit dem Regen gekommen

Und genau das war wohl auch der Auslöser für die erhöhten Belastungswerte im Wasser. Das Gesundheitsamt vermutete einen Eintrag eben durch den Regen. „Zudem arbeiten die Mikroorganismen bei kühleren Temperaturen nicht so schnell“, hat Bürgermeister Ziegelmeier dazugelernt. Inzwischen sind jedoch alle Wasserwerte wieder im Lot.

Ab Samstag kann im Bad wieder geschwommen werden. Dann auch gleich extra lang. Üblicherweise würde das Bad um 20 Uhr schließen, doch dann legt DJ Blacksmith erst los und Platten für den passenden Sommer-Vibe auf. Dazu kann dann getanzt oder geschwommen werden.