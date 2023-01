71-Jähriger muss nach Unfall bei Häder ins Krankenhaus geflogen werden

Ein 71-jähriger Autofahrer übersieht auf der Kreisstraße bei Häder einen vorfahrtsberechtigten 66-Jährigen. Der Senior erleidet eine stark blutende Kopfverletzung.

Schwer verletzt hat sich ein 71-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße bei Häder. Der Senior hatte am Montag gegen 11.45 Uhr in seinem Suzuki Jimny einen 66-Jährigen in einem Nissan X-Trail übersehen, der in Richtung Agawang unterwegs war.

Bei der Kollision zog sich der 71-jährige Unfallverursacher eine stark blutende Kopfverletzung zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklink nach Augsburg geflogen werden. Der 66-Jährige erlitt laut Polizei leichte Verletzungen und wurde mit dem Krankenwagen in die Klinik eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die Feuerwehren von Häder und Dinkelscherben waren mit 20 Kräften im Einsatz. (thia)