72-Jährige kommt bei Häder von der Straße ab

Eine 72-jährige Autofahrerin gerät von der Straße und überfährt zwei Leitpfosten und einen Gartenzaun. Erst kurz vor einem Baum kommt sie zum Stehen.

Um Haaresbreite wäre eine 72-jährige Autofahrerin am Mittwoch bei Häder gegen einen Baum gekracht. Die Seniorin war gegen 11.15 Uhr auf der Kreisstraße unterwegs und kam mit ihrem Mercedes der A-Klasse in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort überfuhr sie zwei Leitpfosten, streifte ein Verkehrsschild und einen Gartenzaun. Im Anschluss kam ihr Auto laut Polizei kurz vor einem Baum zum Stehen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht an der Hand verletzt und kam in die Universitätsklinik nach Augsburg. An ihrem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3200 Euro. (thia)