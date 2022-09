Häder

13:11 Uhr

83-Jähriger verwechselt Gas mit Bremse und fährt gegen eine Hauswand

Ein fataler Irrtum hat am Donnerstag zu einem schweren Unfall in Häder geführt.

Ein fataler Irrtum hat am Donnerstag zu einem schweren Unfall in Häder geführt. Der 83-Jährige Fahrer wollte um 15.10 Uhr laut Polizei rückwärts von seinem Hof an der Hauptstraße fahren und verwechselte Gas und Bremse. Der Senior durchbrach daraufhin mit seinem Opel den Gartenzaun der Nachbarin und wurde erst von der dortigen Hausmauer gestoppt. Der Totalschaden am Auto und die Beschädigungen an Zaun und Mauer summieren sich auf rund 35.000 Euro. Der 83-Jährige hatte dennoch Glück im Unglück. Er wurde nur leicht verletzt und musste lediglich ambulant vor Ort behandelt werden. (thia)

