Autofahrer kommt bei Häder von der Straße ab

Ein Autofahrer verlor zwischen Dinkelscherben und Häder die Kontrolle über seinen Wagen. Wie die Polizei mitteilt, war er am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße A1 unterwegs. In der Rechtskurve vor Häder kam der 57-jährige Autofahrer über die Gegenfahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr dort mehrere Verkehrszeichen. Die Unfallursache ließ sich nicht klären, berichtet die Polizei. Die Geschwindigkeit ist dort auf 60 km/h beschränkt. Möglicherweise war der Fahrer abgelenkt. Der 57-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro, berichten die Beamten. (kinp)

