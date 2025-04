Autofahrerin muss ausweichen und gerät ins Bankett

Auf der Kreisstraße A1 zwischen Häder und Agawang hat sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Der Fahrer eines silberfarbenen Autos war gegen 8.20 Uhr von Agawang in Richtung Häder unterwegs. Laut Polizei kam der Fahrer so weit auf die Gegenfahrbahn, dass eine entgegenkommende Autofahrerin ins Bankett ausweichen musste. Dabei beschädigte sie ihren grauen Opel Corsa an einem Leitpfosten. Der Gesamtschaden wird auf 1600 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, teilt die Polizei mit. (kar)

