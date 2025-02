Kein Patentrezept, aber viele Anregungen im Koffer

Über hundert Männer und Frauen kamen zum Bildungsnachmittag nach Häder. Die Landvolkbewegung Dinkelscherben hat dieses Format vor Jahrzehnten entwickelt. Der zahlreiche Besuch gebe den Initiatoren immer noch recht, sagte Ulrike Eger bei der Begrüßung. Dieses Jahr war Josef Epp, ehemaliger Religionslehrer und Klinikseelsorger, Buchautor und Redner, eingeladen. Er sprach zum Thema „Werkzeugkoffer für das Leben“. Dabei gab er keine Patentrezepte, sondern Anregungen, wie das Leben gelingen könne. Ein Grundwerkzeug, das in keinem Haushalt fehlen sollte, zog er als erstes aus dem Koffer: einen Meterstab. Mit ihm könne man das richtige Maß finden. Auch die Wasserwaage gehe in diese Richtung. Sie versinnbildliche die Ausgewogenheit, Verlässlichkeit und Geradlinigkeit. Viele Lacher gab es beim nächsten Gegenstand, der Brotzeitdose. Epp zeigte mit ihr die Wichtigkeit einer Pause auf. Körperlich, geistig und seelisch könne der Mensch nicht durchgängig aktiv sein. Eine Zeit der Stärkung sei lebensnotwendig. Und auch ein Bohrer als Sinnbild für Nachbohren und Hartnäckigkeit im positiven Sinn kam aus dem Koffer zum Vorschein. Als weiteres Werkzeug hatte der Referent eine Säge dabei. „Manchmal ist es nötig zu kürzen“, sagte Epp. Auch er müsse seinen Vortrag etwas kürzen, damit die Aufmerksamkeit nicht verlorengehe. Die Zuhörer wollten gerne noch mehr hören. So zog Epp als letztes einen Dübel aus dem Koffer. Dieses doch kleine Teil habe eine wichtige Rolle, es gebe Halt. Was jedem Einzelnen im Saal Halt gebe, fragte Epp und gab für sich selbst die Antwort: Für ihn sei es der Glaube und die Zusage Gottes. Mit einem kräftigen Applaus bedankten sich die Gäste für diesen informativen und wohltuenden Nachmittag. (AZ)

